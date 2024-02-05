Ремонт дороги «Наровчат — Телешовка — Паны» начнется в апреле ЖКХ

Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в апреле будет начат ремонт дороги «Наровчат — Телешовка — Паны».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году мы досрочно, на несколько месяцев раньше, открыли дорогу «Паны — Абашево», соединившую Спасский и Наровчатский районы Пензенской области. Между ними никогда не было асфальтированной трассы. Теперь путь стал в три раза короче, а главное — намного безопаснее. На очереди новая задача — привести в порядок и подъездные пути к этой трассе. Дата начала работ на участке «Наровчат — Телешовка — Паны» уже определена. Ремонт начнется в апреле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 5 февраля.

Он добавил, что проект рассчитан на два года, будет обновлено почти 9 км дорожного полотна.

«Со стороны Спасского района подъездная дорога к трассе также будет отремонтирована, сейчас решается вопрос с подрядной организацией. Кроме того, в этом году закончим там ремонт моста через Безымянный ручей», — отметил губернатор.

«Дороги в сельских районах области не должны уступать по качеству городским», — подчеркнул Олег Мельниченко.