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Ремонт дороги «Наровчат — Телешовка — Паны» начнется в апреле

17:20 | 05.02.2024 | ЖКХ

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в апреле будет начат ремонт дороги «Наровчат — Телешовка — Паны».

Ремонт дороги «Наровчат — Телешовка — Паны» начнется в апреле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году мы досрочно, на несколько месяцев раньше, открыли дорогу «Паны — Абашево», соединившую Спасский и Наровчатский районы Пензенской области. Между ними никогда не было асфальтированной трассы. Теперь путь стал в три раза короче, а главное — намного безопаснее. На очереди новая задача — привести в порядок и подъездные пути к этой трассе. Дата начала работ на участке «Наровчат — Телешовка — Паны» уже определена. Ремонт начнется в апреле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 5 февраля.

Он добавил, что проект рассчитан на два года, будет обновлено почти 9 км дорожного полотна.

«Со стороны Спасского района подъездная дорога к трассе также будет отремонтирована, сейчас решается вопрос с подрядной организацией. Кроме того, в этом году закончим там ремонт моста через Безымянный ручей», — отметил губернатор.

«Дороги в сельских районах области не должны уступать по качеству городским», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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