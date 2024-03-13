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Мельниченко заявил о поэтапном приближении уровня газификации Пензенской области к 100%

18:09 | 13.03.2024 | ЖКХ

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Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о поэтапном приближении уровня газификации региона к 100%.

Мельниченко заявил о поэтапном приближении уровня газификации Пензенской области к 100%

Фото: Pnzreg.ru

«Мы поэтапно приближаем уровень газификации региона к 100%. Газифицируем удаленные сельские поселения. В 2023 году газ проведен в три села в Пензенском, Каменском и Сосновоборском районах. В текущем году запланирована газификация сел Никольское Лопатинского района, а также сел Скуратово и Луговое Вадинского района. В следующем году газифицируем пять населенных пунктов в четырех районах — Пензенском, Сердобском, Шемышейском и Лопатинском», — сказал Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с представителями «Газпрома», которая состоялась в Пензе в среду, 13 марта.

Он поблагодарил компанию за содействие в реализации социальных программ по обеспечению жителей Пензенской области природным газом.

Губернатор также рассказал, как в регионе идет предоставление гражданам льгот по программе догазификации.

«В прошлом году мы включили в список получателей субсидии на возмещение затрат по газификации участников специальной военной операции и их семьи. В прошлом году этот вид поддержки получили 42 семьи. В целом же в 2023 году региональной программой воспользовались 248 граждан. Программа продолжается и в этом году, на ее исполнение в бюджете предусмотрено свыше 20 млн. рублей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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