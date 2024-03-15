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В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

16:46 | 15.03.2024 | ЖКХ

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 20 отличившихся сотрудников предприятий, а также названия 10 лучших учреждений.

В церемонии приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель председателя Законодательного собрания региона Павел Куликов, министр ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин и заместитель главы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Обращаясь к работникам ЖКХ, Николай Симонов поблагодарил их за добросовестный труд, после чего вручил свидетельства о занесении в галерею почета.

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