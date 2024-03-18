В Пензенской области продолжаются работы по подготовке дорог к пропуску талых и паводковых вод ЖКХ

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Специалисты подрядных организаций продолжают работы по подготовке автомобильных дорог в Пензенской области к пропуску талых и паводковых вод. Об этом говорится в сообщении министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На территории Пензенской области прогнозируется установление постоянных положительных температур воздуха. В связи с данным фактором возрастает вероятность обильного таяния снега и льда, затопления и разрушения паводковыми водами автомобильных дорог и дорожных сооружений. [...] Подрядные организации, ответственные за содержание, в круглосуточном режиме проводят осмотр потенциально опасных участков дорог и искусственных сооружений на них с целью своевременного выявления возможных форс-мажорных ситуаций. Также на постоянной основе проводятся работы по подготовке автомобильных дорог к пропуску талых и паводковых вод», — сказано в тексте.

Из него следует, что дорожники очищают от снега и льда водопропускные сооружения, убирают снежные валы с обочин, устраивают траншеи для водооттока.

«В случае подтопления или иных негативных последствий паводка возможен ввод ограничения движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на время проведения мероприятий по улучшению паводковой ситуации», — добавляется в сообщении.