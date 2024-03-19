В Пензенской области планируется увеличить максимальный размер субсидии на возмещение затрат при догазификации ЖКХ

Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Максимальный размер субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку оборудования, а также на проведение работ внутри границ их земельных участков при выполнении мероприятий по догазификации планируется увеличить в Пензенской области со 100 тыс. до 130 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Правительство Пензенской области поддержало мою инициативу по увеличению субсидии на догазификацию. Во исполнение указа президента в нашем регионе предусмотрена компенсация затрат по закупке газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка для ряда категорий граждан. Мы предоставляем эту льготу ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, участникам боевых действий, бойцам СВО и членам их семей, малоимущим и многодетным. В прошлом году на эти цели было направлено более 20 млн. рублей. В этом году предусмотрено уже почти 44 млн.» — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 19 марта.

Олег Мельниченко добавил, что считает справедливым увеличение и суммы компенсации, «чтобы субсидия точно перекрывала расходы граждан на подведение газа к домам».

«Проект постановления правительства Пензенской области об увеличении максимума субсидии со 100 до 130 тыс. рублей находится в стадии согласования», — пояснил губернатор.

«Поддержка людей, повышение качества жизни в регионе — один из главных приоритетов нашей работы», — подчеркнул губернатор.