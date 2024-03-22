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Прокуратура потребовала от мэрии Пензы привести в порядок путепровод на улице Ленина и мост на улице Бийской

14:55 | 22.03.2024 | ЖКХ

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Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы по итогам проверки исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения потребовала от администрации города привести в порядок путепровод на улице Ленина и мост на улице Бийской.

Прокуратура потребовала от мэрии Пензы привести в порядок путепровод на улице Ленина и мост на улице Бийской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Ленинского района города Пензы совместно с госинспектором дорожного надзора [...] проверила исполнение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе выезда установлено, что в нарушение требований государственного стандарта на путепроводе на улице Ленина и на мосту через реку Пензу на улице Бийской отсутствуют дорожные удерживающие боковые ограждения для автомобилей с обеих сторон проезжей части. Кроме того, на мосту через реку Пензу имеются разрушения асфальтобетонного покрытия в виде ям и выбоин глубиной от 3 до 5 см», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по итогам прокурорской проверки главе Пензы внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.

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