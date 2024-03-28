17:21:57 Четверг, 28 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке девушка намеренно повредила автомобиль сожителя после ссоры, возбуждено дело

11:38 | 28.03.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. 26-летняя жительница Кузнецка Пензенской области намеренно повредила автомобиль сожителя после ссоры с ним, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

В Кузнецке девушка намеренно повредила автомобиль сожителя после ссоры, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку поступило сообщение от местного жителя 1989 года рождения о том, что 26-летняя сожительница, управляя транспортным средством, намеренно совершила столкновение с его автомобилем, тем самым причинив материальный ущерб почти на 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания.

«По ее словам, накануне у нее с сожителем произошла ссора, в ходе которой заявитель нелестно высказывался в ее адрес. Девушка затаила на него обиду. Повредив автомобиль заявителя, она таким образом решила проучить последнего», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу 10 светильников из подсобного помещения в подземном переходе Сенатор Юлия Лазуткина представила отчет о деятельности за 2023 год
Уголовное дело возбуждено против жителя Белинского района, который незаконно хранил 6,3 тыс. патронов В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Пензенец угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против жителя Пачелмского района, который незаконно хранил дома порох
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама