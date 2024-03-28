В Кузнецке девушка намеренно повредила автомобиль сожителя после ссоры, возбуждено дело ЖКХ

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. 26-летняя жительница Кузнецка Пензенской области намеренно повредила автомобиль сожителя после ссоры с ним, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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«В ОМВД России по городу Кузнецку поступило сообщение от местного жителя 1989 года рождения о том, что 26-летняя сожительница, управляя транспортным средством, намеренно совершила столкновение с его автомобилем, тем самым причинив материальный ущерб почти на 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания.

«По ее словам, накануне у нее с сожителем произошла ссора, в ходе которой заявитель нелестно высказывался в ее адрес. Девушка затаила на него обиду. Повредив автомобиль заявителя, она таким образом решила проучить последнего», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.