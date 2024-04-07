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Наружное освещение на участке от улицы Нейтральной до выезда из Пензы в сторону Заречного обустроят до середины июня

11:25 | 07.04.2024 | ЖКХ

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Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Работы по обустройству наружного освещения на участке от улицы Нейтральной до выезда из Пензы в сторону Заречного с включением Ахунского переезда будут завершены до середины июня. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Наружное освещение на участке от улицы Нейтральной до выезда из Пензы в сторону Заречного обустроят до середины июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжаем делать город светлее. В районе улицы Нейтральной подрядчик приступил к установке опор освещения. Речь идет об участке от улицы Нейтральной до выезда из Пензы в сторону города Заречного с включением Ахунского переезда. Работы в этом микрорайоне ведутся в два этапа. В 2022 году были установлены 40 светоточек, в этом году появится еще 61 светильник в районе базы отдыха «Костер» до остановки общественного транспорта «Ахунский переезд», — написал он в своем Telegram-канале.

Александр Басенко пояснил, что проведен монтаж проводов для магистральных воздушных линий электропередач протяженностью 1,7 км, ведется установка опор.

«Планируем, что все объекты будут готовы до середины июня», — добавил глава Пензы.

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