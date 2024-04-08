Отключение отопления в Заречном запланировано на конец недели ЖКХ

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Отключение отопления в Заречном Пензенской области запланировано на конец текущей недели. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Илья Дильман.

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«Среднесуточная температура уже в течение нескольких дней держится на уровне выше +8°C. Долгосрочный прогноз погоды говорит о том, что понижения температуры воздуха не ожидается. Поэтому отключение отопления в многоквартирных домах и учреждениях Заречного запланировано на конец текущей недели», — сказал Илья Дильман, слова которого приводятся на сайте администрации ЗАТО.

Отмечается, что о точной дате окончания отопительного сезона жители будут проинформированы после подписания соответствующего постановления.