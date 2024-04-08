Температурные испытания тепловых сетей пройдут в Пензе 9–10 апреля ЖКХ

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Температурные испытания тепловых сетей пройдут в Пензе с 19.00 9 апреля до 18.00 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

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«Испытания на максимальную температуру теплоносителя традиционно проводятся за несколько суток до окончания отопительного сезона. Это необходимо для проверки способности теплосетей выдерживать нагрузки и компенсирующие способности трубопроводов от температурных деформаций. В этом году они пройдут от источника генерации ТЭЦ-2 — это многоквартирные дома, детские сады, школы, лечебные учреждения по следующим улицам: Калинина, Богданова, Свердлова, Краснова, Ватутина, Воронова, Кижеватова, Загородная, Силикатная, Российская, Маркина, набережная реки Мойки, Гоголя, Чкалова, Красная, Куйбышева, Лермонтова, Маршала Крылова, Тепличная, Металлистов, Красная Горка, Мебельная, Баумана, Терновского, 19, 21А, Тамбовская, Советская, Водопьянова, Бурмистрова, 1-й проезд Красные Кирпичики, 1-й, 3-й проезд Лобачевского, проезд Металлистов, проезд Баумана», — сказано в тексте.

Из него следует, что температура теплоносителя будет увеличена до 120ºС, однако расход тепловой энергии свыше температурного графика во время испытаний не повлияет на размер платы за ЖКУ.

В пресс-релизе отмечается, что на период испытаний будет организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад тепловых сетей, а также постоянный контроль за параметрами теплоносителей и оборудования центральных тепловых пунктов.

«Руководителям УК и ТСЖ необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям. Ни в коем случае не производить самовольно отключение систем центрального отопления в жилых домах, помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения. Горожанам проявить максимальную осторожность. Во время испытаний в течение 5–6 часов в системах отопления домов будет циркулировать вода повышенной температуры. Для предотвращения ожогов из-за возможных повреждений внутридомовых систем отопления в период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления, а также особо контролировать, чтобы к ним не приближались дети. Просим не находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество рядом с теплотрассами и на тепловых камерах», — говорится в сообщении.