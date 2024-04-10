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В Пензе «Т Плюс» впервые обследует состояние теплосетей с помощью робота-дефектоскопа

14:28 | 10.04.2024 | ЖКХ

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Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. «Т Плюс» впервые обследует состояние тепловых сетей в Пензе с помощью робота-дефектоскопа, внутритрубная диагностика позволит выявить возможные повреждения труб большого диаметра и вовремя устранить их. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

В Пензе «Т Плюс» впервые обследует состояние теплосетей с помощью робота-дефектоскопа

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

«Роботизированный комплекс определяет состояние металла, а визуально-измерительные приборы фиксируют дефекты и передают данные на компьютер, где их фиксирует оператор. Скорость передвижения робота в трубе составляет 50 метров в час», — поясняется в тексте.

По главного инженера филиала компании Вадима Опарина, такая методика минимизирует неудобства, связанные с земляными работами, экономит время поиска повреждения.

«Прибор может исследовать внутритрубную полость на протяжении 300 метров за один раз. После обнаружения дефекта специалисты проводят ремонт или замену участка трубы», — сказал Вадим Опарин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что автоматизированный комплекс призван помочь в диагностике части тепловых сетей в рамках ремонтной кампании 2024 года, всего с его помощью планируется проверить 15 км труб.

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