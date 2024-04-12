Олег Мельниченко поручил продлить месячник по благоустройству ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил продлить месячник по благоустройству, который объявлен с 18 марта по 20 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подверг критике темпы уборки в Пензе и в других муниципальных образованиях.

«Постоянно объезжаю город, особенно окраины, сложилось впечатление, что работает только «Пензавтодор». Нет такого, чтобы месячник по благоустройству превратился в дело всех жителей города, прежде всего хозяйствующих субъектов. Я категорически недоволен ходом санитарной очистки города», — сказал он.

Особое внимание Олег Мельниченко потребовал уделить территориям, прилегающим к железной дороге и федеральным трассам.

«На следующей неделе у нас субботник, до этого времени нужно сделать максимум необходимой работы», — подчеркнул губернатор.

Он также поручил тщательно заняться центром Пензы.

«Обратите внимание на улицу Пушкина, разберитесь с собственниками недостроев, которые там наставили ржавых покосившихся заборов. Есть определенные требования к состоянию ограждений, они должны их выполнять», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к представителям городской администрации.

«Месячник по благоустройству — это не только уборка. Это системная работа со всеми организациями и предприятиями, с гражданами, с управляющими компаниями. Эту работу нужно вести ежедневно», — добавил губернатор.

О необходимости системного подхода в поддержании порядка глава региона говорил и на встрече с руководителями пензенских предприятий, организаций и учреждений.

«Надо активно включиться в работу и всем миром, как это всегда было принято у нас в России, навести порядок. Не менее важно этот порядок потом поддерживать. Была хорошая традиция санитарных пятниц. Предлагаю и в Пензе, и в других муниципальных образованиях Пензенской области возродить эту практику, чтобы поддерживать чистоту на территории нашего региона», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.