Долги управляющих организаций перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превышают 20 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих организаций перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет более 20 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал список неплательщиков за отопление и горячее водоснабжение среди управляющих организаций Пензы. В него вошли 10 компаний, общая сумма задолженности которых составила 20,45 млн. рублей. Лидерство в антирейтинге по-прежнему удерживает ООО «Ривьера-сервис» с долгом более 11 млн. рублей, на втором месте — ООО «Горсервис» — 2,17 млн. рублей, замыкает тройку злостных неплательщиков — товарищество собственников жилья «Содружество» с долгом 1,82 млн. рублей. Затем следует ООО «Терра» — 1,04 млн. рублей, на пятом месте ООО «ЖЭК Омега» — 977 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что свои договорные обязательства в полном объеме не выполняют ООО «Уютный дом» и ООО «Флагман», в списке нарушителей платежной дисциплины числятся также ООО «ЖЭК №1», ЖСК «Надежда-84» и ООО «Без проблем».

«Всем должникам регулярно доводится информация о необходимости своевременно выполнять свои платежные обязательства перед компанией. Неоплачиваемое потребление энергоресурсов является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и лишения права на управление домами», — отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.