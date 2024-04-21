В Пензенской области подведены итоги субботника ЖКХ

Пенза, 21 апреля 2024. PenzaNews. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области подвело итоги субботника, состоявшегося 20 апреля.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, в субботнике приняли участие 110 тыс. 96 человек, было привлечено 786 единиц специализированной техники.

«Убрано 3 млн. 425,7 тыс. кв. метров территорий, с которых вывезено 5 тыс. 259,5 кубометра бытового мусора; ликвидировано 396 свалок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что от мусора очищены газоны, скверы, парки и городские леса на площади 1 млн. 228,8 тыс. кв. метров, а также 500 кладбищ; посажено 1 тыс. 318 деревьев и кустарников.

«Очищено 481 метр ливневых канализаций; [...] 19 ливневых колодцев; [...] 221 единица водопропускных труб», — говорится в сообщении.