В Татаро-Никольском капитально отремонтирован водозаборный узел ЖКХ

Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт водозаборного узла проведен в селе Татаро-Никольском Пачелмского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

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В нем указано, что работы осуществлялись в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», их стоимость — 2,2 млн. рублей.

«Всего в 2024 году на мероприятия программы в областном бюджете предусмотрено более 100 млн. рублей. В муниципальных образованиях будут отремонтированы один водозаборный комплекс, 10 водонапорных башен и порядка 12–18 артезианских скважин», — отмечается в тексте.