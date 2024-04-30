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В Татаро-Никольском капитально отремонтирован водозаборный узел

11:12 | 30.04.2024 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт водозаборного узла проведен в селе Татаро-Никольском Пачелмского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В Татаро-Никольском капитально отремонтирован водозаборный узел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что работы осуществлялись в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», их стоимость — 2,2 млн. рублей.

«Всего в 2024 году на мероприятия программы в областном бюджете предусмотрено более 100 млн. рублей. В муниципальных образованиях будут отремонтированы один водозаборный комплекс, 10 водонапорных башен и порядка 12–18 артезианских скважин», — отмечается в тексте.

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