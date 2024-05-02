Олег Мельниченко потребовал привлечь к ответственности глав муниципалитетов за недостаточное внимание к вопросам благоустройства ЖКХ

Пенза, 2 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал привлечь к ответственности глав муниципальных образований за недостаточное внимание к вопросам благоустройства.

Фото: Pnzreg.ru

«Результаты выездов [мобильных групп, созданных по инициативе губернатора для контроля качества благоустройства] показали, что основной упор делается на содержание районных центров и их центральных улиц, окраины зачастую остаются без внимания. В «зеленую» зону, где работа была бы выполнена на отлично, включить некого», — сообщил министр ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 2 мая.

По его словам, в «желтую» зону, где дела обстоят относительно неплохо, включены Пенза, Заречный, Башмаковский, Бековский, Вадинский, Наровчатский и Лопатинский районы, в остальных муниципальных образованиях работа по благоустройству признана неудовлетворительной.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «это не те итоги, которые жители Пензенской области должны видеть».

«Не проведен мелкоямочный ремонт дорог, пыль на улицах. Технику для муниципалитетов мы купили, но результата нет. Много вопросов по уборке кладбищ, а у нас впереди День Победы и Радоница, люди пойдут к местам захоронений. [...] Нужно все приводить в порядок. Мобильные группы не распускать, продолжать выезды по точкам контроля. Нужно стимулировать работу руководства муниципалитетов в части благоустройства. Готовьте письма в собрания представителей муниципальных образований, инициируйте объявления главам взысканий за некачественную санитарную уборку населенных пунктов», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, руководителям городских округов и муниципальных районов Пензенской области настоятельно рекомендовано проводить еженедельно санитарные пятницы, организовать мелкоямочный ремонт и грейдирование дорог общего пользования, а также до 1 июня наладить процесс уборки улиц.