В Пензе организовано видеонаблюдение за 13 контейнерными площадками ЖКХ

Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Видеонаблюдение за 13 контейнерными площадками осуществляется в Пензе. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации во вторник, 21 мая.

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«Установка видеонаблюдения на территории контейнерных площадок позволила снизить количество крупногабаритного мусора, мебели и строительных материалов, которые складировались в не установленных для этих целей местах. Видеоматериалы, полученные с камер, направлялись в административные комиссии районов, что являлось основанием для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушение правил обращения с отходами», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время видеонаблюдение организовано по адресам: улица Ленинградская, 12; улица Пушанина, 24; улица Калинина, 102; улица Ульяновская, 254; улица Сумская, 2; улица Пролетарская, 22; улица Ухтомского, 83; улица Чаадаева, 93; улица Клары Цеткин, 35; улица Кулакова, 14; улица Карпинского, 6; улица Рахманинова, 39; улица Одесская, 11.