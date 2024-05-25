В Пензенской области в январе-апреле прокуроры пресекли более 2 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ ЖКХ

Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Прокуроры пресекли 2 тыс. 27 нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Пензенской области за 4 месяца 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«В целях восстановления законности принесено 87 протестов, в суд направлено 250 исков, внесено 1 тыс. 53 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 688 лиц, к административной — 30 лиц, предостережено 126 лиц, в следственные органы направлено два материала прокурорских проверок, по одному из которых в настоящее время возбуждено уголовное дело», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что органами прокуратуры, в частности, принимались меры к устранению нарушений в связи с многочисленными отключениями горячего водоснабжения и центрального отопления вследствие аварийных ситуаций на сетях.

«К примеру, в результате произошедшего 9 января 2024 года порыва участка центрального отопления на пересечении улиц Толстого и Коммунистической Пензы была прекращена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в 42 жилых дома и одно учреждение здравоохранения. Ее восстановление произошло только 10 января. Одной из причин порыва участка центрального отопления стала его эксплуатация без необходимых ремонтно-восстановительных работ в связи с наличием положительной экспертизы промышленной безопасности. Однако в ходе прокурорской проверки установлено недопустимое утончение толщины стенки трубопровода, возникшее вследствие воздействия коррозии на наружную поверхность трубы», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что по материалам проверки прокуратуры Ленинского района Пензы по факту неправомерной выдачи официального документа, удостоверяющего соответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.