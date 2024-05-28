В Заречном временно отключена циркуляция горячей воды ЖКХ

Заречный, 28 мая 2024. PenzaNews. Циркуляция горячей воды временно отключена в Заречном Пензенской области в связи с необходимостью ликвидации 26 порывов на сетях, которые обнаружены во время второго этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗАТО со ссылкой на заместителя генерального директора компании «ЭнергоПромРесурс» Сергея Баранова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Порывы произошли и на магистральных линиях с диаметром труб 600 мм. В связи с этим во всем городе временно отключена циркуляция теплоносителя, то есть сейчас горячая вода поступает в тупик. Если в стояке она остыла, нужно слить воду, чтобы ее температура повысилась. Чтобы компенсировать отсутствие циркуляции, мы подняли температуру воды в котельной с +70°C до +84°C», — пояснил он.

Сергей Баранов добавил, что ремонтные бригады работают в четырех точках города, в том числе специалисты направлены на устранение утечек на магистральном водопроводе, которые находятся под дорогой напротив «НИКИРЭТа».

«Там расположено много коммуникаций, поэтому работа предстоит ювелирная. Сделать прогноз, когда циркуляция возобновится, мы сможем после того, как разроем каналы и оценим объем работ», — цитирует заместителя гендиректора компании «ЭнергоПромРесурс» пресс-служба мэрии Заречного.