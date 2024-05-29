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Жителей Кузнецка предупредили о предстоящем отключении горячей воды

11:06 | 29.05.2024 | ЖКХ

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Кузнецк, 29 мая 2024. PenzaNews. Муниципальное казенное предприятие города Кузнецка Пензенской области «Теплосеть» проинформировало жителей об отключении горячего водоснабжения с 17 июня.

Жителей Кузнецка предупредили о предстоящем отключении горячей воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«МКП «Теплосеть» информирует о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей города Кузнецка от источника ТЭЦ-3 с 17 июня по 30 июня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем поясняется, что в данный период запланированы работы по опрессовке тепловых сетей, техническому осмотру и ремонту оборудования центральных тепловых пунктов.

«При возникновении технических вопросов у населения следует обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу предприятия», — добавляется в тексте.

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