Жителей Кузнецка предупредили о предстоящем отключении горячей воды ЖКХ

Кузнецк, 29 мая 2024. PenzaNews. Муниципальное казенное предприятие города Кузнецка Пензенской области «Теплосеть» проинформировало жителей об отключении горячего водоснабжения с 17 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«МКП «Теплосеть» информирует о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей города Кузнецка от источника ТЭЦ-3 с 17 июня по 30 июня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем поясняется, что в данный период запланированы работы по опрессовке тепловых сетей, техническому осмотру и ремонту оборудования центральных тепловых пунктов.

«При возникновении технических вопросов у населения следует обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу предприятия», — добавляется в тексте.