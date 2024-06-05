На благоустройство дворов в Пензе дополнительно выделено 400 млн. рублей — Олег Мельниченко ЖКХ

Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Дополнительные средства в размере 400 млн. рублей выделены из областного бюджета на благоустройство дворов в Пензе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, который лично проконтролировал ход работ в рамках проекта «Мой двор» на улице Плеханова.

Фото: Pnzreg.ru

«Поскольку состояние внутридворовых территорий Пензы давно вызывает справедливые нарекания, мы начали масштабную модернизацию. Проект реализует администрация Пензы совместно с «Единой Россией» в рамках народной программы партии. По моему поручению дополнительные средства в размере 400 млн. рублей выделены из бюджета Пензенской области. Предложил сделать этот проект трехлетним, поскольку объем работ предстоит значительный. В этом году в списке 182 двора», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 4 июня.

По словам Олега Мельниченко, его очень порадовала активность граждан.

«Люди выясняли, как будут идти работы, вносили свои предложения по благоустройству родных дворов. Надеюсь, что такую же горячую заинтересованность в реализации проекта проявят и управляющие компании», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что «пензенские дворы должны преобразиться».

«Оставить заявку на ремонт внутридворовой территории может каждый пензенец. В каждом районе нашего города есть куратор проекта от партии «Единая Россия». Вместе с ним жители смогут также контролировать ход и качество выполнения работ», — пояснил руководитель субъекта федерации.