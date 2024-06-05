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В Спасске руководитель МУП «Профкомсервис» привлечен к административной ответственности

15:30 | 05.06.2024 | ЖКХ

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Спасск, 5 июня 2024. PenzaNews. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Спасска Пензенской области «Профкомсервис» привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Спасске руководитель МУП «Профкомсервис» привлечен к административной ответственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов водоснабжающая организация в марте 2024 года допустила приостановление подачи холодной воды в дома части жителей Спасска более чем на 4 суток. Причиной этого стало длительное установление места порыва сетей водоснабжения и его устранение», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по итогам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении.

«По представлению прокуратуры района нарушения устранены, приняты меры в целях недопущения нарушений прав потребителей», — добавляется в тексте.

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