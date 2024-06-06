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Пензенская область и «Т Плюс» подписали соглашение, направленное на повышение качества и надежности теплоснабжения

19:14 | 06.06.2024 | ЖКХ

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Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение, направленное на повышение качества и надежности теплоснабжения.

Пензенская область и «Т Плюс» подписали соглашение, направленное на повышение качества и надежности теплоснабжения

Фото: Pnzreg.ru

«Подписали с компанией «Т Плюс» соглашение, направленное на повышение качества и надежности теплоснабжения. Это поможет нам лучше подготовиться к наступающему отопительному сезону. Пензенцам необходима надежная подача тепла, наша задача — обеспечить, чтобы процесс проходил безаварийно», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 6 июня.

Он отметил, что за неполные три года было заменено 100 км квартальных и 10,5 км магистральных теплосетей, модернизировано 33 центральных тепловых пункта, удалось значительно снизить процент износа сетей.

«Будем продолжать эту работу», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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