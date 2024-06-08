Отключение воды в микрорайоне ГПЗ-24 планируется 13-14 июня ЖКХ

Пенза, 8 июня 2024. PenzaNews. Водоснабжение жилых домов и социально значимых объектов на некоторых улицах микрорайона ГПЗ-24 города Пензы будет приостановлено с 8.00 четверга, 13 июня, на сутки в связи с необходимостью завершения работ по переустройству сетей на строящейся дорожной развязке. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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Уточняется, что воды не будет по адресам: улица Измайлова, 71, 59А, 67, 75, 73, 79, 81, 83, улица Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, улица Луговая, 1А (школа №26), улица Ново-Казанская, 10Б (детский сад №57), улица Измайлова, 73 (МАУ «Детское и лечебное питание»).

На период отключения планируется организовать подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.