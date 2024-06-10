В Никольске отремонтировано семь артезианских скважин ЖКХ

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту семи артезианских скважин в городе Никольске завершены в рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Общая сумма составила 4 млн. 395 тыс. 304 рубля», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в том числе из регионального бюджета была выделена субсидия в размере более 3 млн. рублей.

«В 2024 году [...] запланирована реализация мероприятий по строительству и капитальному ремонту 39 объектов водоснабжения в 27 муниципальных образованиях Пензенской области», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что на эти цели из бюджета региона будет направлено 94,8 млн. рублей.