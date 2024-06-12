20:20:15 Среда, 12 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура приняла меры в связи с ненадлежащей организацией водоснабжения жителей трех МКД в Золотаревке

12:02 | 12.06.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области приняла меры в связи с ненадлежащей организацией водоснабжения жителей трех многоквартирных домов — №№17, 19 и 19А — на улице Ломаковой-Холодовой в поселке Золотаревка.

Прокуратура приняла меры в связи с ненадлежащей организацией водоснабжения жителей трех МКД в Золотаревке

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Авария произошла в январе текущего года на подводящих трубах от центральной ветки водоснабжения. Поскольку собственники жилых помещений указанных многоквартирных домов длительное время не избирали форму управления общедомовым имуществом, а местная администрация не принимала своевременных мер к назначению временной управляющей организации или оформлению подводящих водопроводных сетей в муниципальную собственность, содержание этих сетей не производилось, их ремонт не осуществлялся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор района внес главе администрации Золотаревки представление, в котором потребовал принять меры к ремонту сетей водоснабжения и назначению временной управляющей организации для обслуживания общего имущества МКД в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В настоящее время водоснабжение указанных домов восстановлено», — отмечается в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что в период отсутствия водоснабжения орган местного самоуправления организовал для жителей установку водоразборной колонки, к качеству воды из которой у граждан появились претензии.

«По появившейся в СМИ информации об этом прокуратура района с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала взятие проб воды для ее дальнейшей оценки на соответствие санитарным нормам. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
В Пензе мужчина по совету мошенника оформил банковскую карту, с которой тот затем похитил более 900 тыс. рублей В Русском Камешкире благоустройство общественной территории идет с отставанием от графика
В Пензе более 20 отличившихся школьников получили паспорта в торжественной обстановке Житель Пензы перевел мошенникам более 1,7 млн. рублей в надежде получить дополнительный доход
В Лунинском районе ликвидирован лесной пожар В Пачелмском районе легковой автомобиль насмерть сбил лося
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама