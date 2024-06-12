Прокуратура приняла меры в связи с ненадлежащей организацией водоснабжения жителей трех МКД в Золотаревке ЖКХ

Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области приняла меры в связи с ненадлежащей организацией водоснабжения жителей трех многоквартирных домов — №№17, 19 и 19А — на улице Ломаковой-Холодовой в поселке Золотаревка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Авария произошла в январе текущего года на подводящих трубах от центральной ветки водоснабжения. Поскольку собственники жилых помещений указанных многоквартирных домов длительное время не избирали форму управления общедомовым имуществом, а местная администрация не принимала своевременных мер к назначению временной управляющей организации или оформлению подводящих водопроводных сетей в муниципальную собственность, содержание этих сетей не производилось, их ремонт не осуществлялся», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор района внес главе администрации Золотаревки представление, в котором потребовал принять меры к ремонту сетей водоснабжения и назначению временной управляющей организации для обслуживания общего имущества МКД в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. В настоящее время водоснабжение указанных домов восстановлено», — отмечается в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что в период отсутствия водоснабжения орган местного самоуправления организовал для жителей установку водоразборной колонки, к качеству воды из которой у граждан появились претензии.

«По появившейся в СМИ информации об этом прокуратура района с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала взятие проб воды для ее дальнейшей оценки на соответствие санитарным нормам. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в пресс-релизе.