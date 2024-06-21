21:32:49 Пятница, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура приняла меры в связи с длительным приостановлением водоснабжения в Новой Яксарке

14:18 | 21.06.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области приняла меры в связи с длительным приостановлением водонасбжения жителей села Новая Яксарка.

Прокуратура приняла меры в связи с длительным приостановлением водоснабжения в Новой Яксарке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение закона с 25 марта по 10 апреля 2024 года не осуществлялось водоснабжение домов жителей села Новая Яксарка по причине поломки насоса на артезианской скважине. По итогам прокурорской проверки глава администрации Старояксарского сельсовета оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по представлению надзорного ведомства администрация сельсовета восстановила водоснабжение и в настоящее время принимает меры к обустройству новой скважины.

«Глава сельской администрации привлечен к дисциплинарной ответственности», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Никольском районе выявлена незаконная рубка сосен Уголовное дело возбуждено против жителя Лопатинского района, который незаконно хранил дома порох
В Городищенском районе водитель «Lada Kalina» сбил двух пешеходов В Кузнецке женщина подозревается в незаконном получении маткапитала
В Каменском районе мужчина бросил кусок замороженного мяса в голову супруги, возбуждено уголовное дело В Пензенской области 21 июня пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама