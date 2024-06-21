Прокуратура приняла меры в связи с длительным приостановлением водоснабжения в Новой Яксарке ЖКХ

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области приняла меры в связи с длительным приостановлением водонасбжения жителей села Новая Яксарка.

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«Установлено, что в нарушение закона с 25 марта по 10 апреля 2024 года не осуществлялось водоснабжение домов жителей села Новая Яксарка по причине поломки насоса на артезианской скважине. По итогам прокурорской проверки глава администрации Старояксарского сельсовета оштрафован за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по представлению надзорного ведомства администрация сельсовета восстановила водоснабжение и в настоящее время принимает меры к обустройству новой скважины.

«Глава сельской администрации привлечен к дисциплинарной ответственности», — отмечается в тексте.