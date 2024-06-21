Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в селе Студенка ЖКХ

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура Белинского района Пензенской области взяла на контроль восстановление водоснабжения в селе Студенка.

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«13 июня 2024 года произошла авария на артезианской скважине, в результате которой более 500 жителей села остались без централизованного водоснабжения. С целью координации действий уполномоченных служб и ведомств на место аварии выезжал прокурор района. Установлено, что причиной аварии стал сдвиг водяного насоса в водоподающей трубе, которую затянуло песком, что привело к невозможности дальнейшей эксплуатации скважины», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем указано, что в апреле текущего года прокуратура внесла представление главе администрации Студенского сельсовета в связи с непринятием мер по проведению проверки состояния водозаборных сооружений, установлению зоны санитарной охраны для источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования, проведению проверки качества воды, а также состояния устья скважин, обсадных и водоподъемных труб.

«Орган местного самоуправления не принял необходимые меры к устранению указанных в представлении нарушений, в связи с чем прокуратура района 31 мая 2024 года обратилась в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Студенского сельсовета и возложении обязанности устранить указанные нарушения. Дело находится на рассмотрении в суде. Отсутствие надлежащего контроля органа местного самоуправления за работой оборудования артезианской скважины способствовало возникновению 13 июня аварийной ситуации», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время на территории села Студенка введен режим чрезвычайной ситуации, организован оперативный штаб по ликвидации аварии, за счет бюджетных средств планируется финансирование бурения новой скважины.

«На период прекращения холодного водоснабжения жителям села Студенка Белинского района организован подвоз воды. Частично восстановлено водоснабжение нескольких улиц села путем подключения к системе водоснабжения из другой артезианской скважины», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с нарушением прав граждан на получение коммунальных услуг прокурор района внес главе администрации Студенского сельсовета представление, которое находится на рассмотрении.