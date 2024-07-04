Органы прокуратуры Пензенской области держат на контроле подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области осуществляют системный мониторинг проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по подготовке региона к отопительному сезону, качества коммунальных ресурсов и жилищно-коммунальных услуг, с этой целью обеспечено взаимодействие с контролирующими органами, а также с органами государственной власти и местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в четверг, 4 июля.

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В нем отмечается, что по каждому факту отключения горячего водоснабжения прокурорами организуются проверки, при наличии оснований принимаются меры реагирования.

«Так, прокурор Первомайского района города Пензы установил, что Пензенским филиалом ПАО «Т Плюс» по завершении гидравлических испытаний на сетях водоснабжения на улицах Кижеватова, Силикатной, Воронова и других организованы ремонтные работы, сроки проведения которых нарушены. Прокурор Октябрьского района города Пензы выявил несоблюдение нормативных требований перерыва подачи горячей воды в дома жителей улиц Ладожской, Собинова, Кронштадтской, Ульяновской, Одесской, Лядова, Бородина, Рахманинова, проспекта Строителей, проспекта Победы и других улиц района. По итогам проверок прокурорами районов внесены представления руководителю филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». В отношении должностных лиц организации возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Кроме того, прокурорскими проверками выявлены нарушения при эксплуатации теплосетей, в том числе частичное разрушение теплоизоляционного слоя надземных магистральных трубопроводов. С целью их устранения прокурор Ленинского района города Пензы внес представление руководителю филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» и возбудил в отношении должностного лица организации дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что нижнеломовский межрайонный прокурор установил, что 10 администраций сельсоветов не составили и не утвердили в установленный срок топливно-энергетические балансы, в связи с чем направил в суд 10 исковых заявлений о понуждении к устранению нарушений, иски находятся на рассмотрении.

«Надзорная деятельность органов прокуратуры в сфере подготовки региона к отопительному сезону продолжается», — подчеркивается в сообщении.