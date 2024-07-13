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В Индерке завершены работы по благоустройству общественной территории

09:08 | 13.07.2024 | ЖКХ

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Пенза, 13 июля 2024. PenzaNews. Подрядная организация завершила благоустройство общественной территории на Центральном переулке в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Индерке завершены работы по благоустройству общественной территории

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Выполнен демонтаж устаревших малых архитектурных форм, проведена планировка территории, обустроены новые пешеходные дорожки и система уличного освещения. Замечаний по качеству выполненных работ не имеется», — сказано в тексте.

Из него следует, что работы проводились в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», на эти цели из бюджетов различных уровней было направлено более 3 млн. рублей.

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