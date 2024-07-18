Суд признал незаконным постановление, согласно которому аварийный дом в селе Плесс должен быть расселен до конца 2033 года ЖКХ

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Суд признал незаконным постановление администрации Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области №43 от 26 апреля 2023 года о признании жилых помещений в многоквартирном доме №8 на улице Садовой непригодными для проживания, а самого МКД — аварийным и подлежащим сносу в части установления сроков отселения собственников и нанимателей до 30 июня 2033 года, а сноса дома — до 31 декабря 2033 года.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, надзорным ведомством была проведена проверка по обращению местного жителя.

«В ходе обследования технического состояния указанного дома выявлены многочисленные дефекты, влияющие на несущую способность здания и устойчивость конструкций. По результатам проверки сделан вывод о том, что эксплуатация дома до 2033 года представляет угрозу жизни и здоровью как самих жильцов, так и других граждан. Установленные постановлением органа местного самоуправления сроки отселения являются неразумными и нарушают права граждан, поскольку имеется опасность обрушения аварийного дома», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что прокурор внес главе администрации Плесского сельсовета представление об устранении нарушений и предложил рассмотреть вопрос о сокращении сроков сноса дома и отселения граждан.

«В установленный срок нарушения устранены не были, и прокурор района, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным постановления №43 в части установления неразумных сроков сноса дома и отселения граждан», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что решением Мокшанского районного суда от 28 марта 2024 года требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, на администрацию Плесского сельсовета возложена обязанность повторно рассмотреть вопросы об установлении разумных сроков отселения собственников и нанимателей жилых помещений, а также сноса многоквартирного дома.

«Администрация сельсовета обжаловала решение суда, ссылаясь на пропуск прокурором срока на обращение в суд с иском. [...] Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными, указав, что о нарушении прав граждан прокурор узнал в ходе проведенной по жалобе проверки и в установленный законом срок реализовал право на обращение в суд. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу. Его исполнение поставлено на контроль прокуратуры района», — сказано в тексте.