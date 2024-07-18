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Пензенские энергетики подвели итоги борьбы с хищениями электроэнергии за 6 месяцев 2024 года

12:10 | 18.07.2024 | ЖКХ

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Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии совместно с сотрудниками управления безопасности филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 6 месяцев 2024 года выявили 180 случаев безучетного потребления электричества в объеме 889 тыс. кВт·ч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Пензенские энергетики подвели итоги борьбы с хищениями электроэнергии за 6 месяцев 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1,5 млн рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении — 45 — составлено в Пензенском районе, 25 случаев выявлено в Городищенском районе, по 24 — в Башмаковском и Бессоновском.

«Помимо этого, в районах области энергетиками составлено 28 актов по бездоговорному потреблению в объеме 502 тыс. кВт*ч. Наибольшее количество подобных фактов установлено в Бессоновском, Городищенском и Нижнеломовском районах. Ущерб, причиненный сетевой компании в результате бездоговорного потребления электроэнергии, составил свыше 1,9 млн. рублей», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается, что за кражу электричества предусмотрена ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» и ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«Действия энерговоров наносят ущерб не только электросетевым компаниям, но и добросовестным потребителям. В результате противоправных действий в сетях возникают перепады напряжения и аварийные отключения, что в свою очередь приводит к выходу из строя бытовых и промышленных электротехнических и электронных устройств, создаются предпосылки для возникновения пожаров. Любые попытки провести электроэнергию в обход прибора учета и вмешаться каким-либо образом в его работу могут привести к электротравме и даже гибели не только самого энерговора, но и окружающих его людей», — говорится в пресс-релизе.

«Обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к сетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — добавляется в тексте.

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