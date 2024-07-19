В Пензенской области руководителю управляющей организации назначено наказание в виде обязательных работ ЖКХ

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Мировой судья судебного участка №1 Нижнеломовского района Пензенской области назначил руководителю управляющей организации «Жилкомплект» наказание в виде обязательных работ за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона, ранее генеральному директору УК был назначен штраф в размере 4 тыс. 500 рублей по ст. 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». Основанием послужило неудовлетворительное состояние фасада обслуживаемого дома — выпадение кирпичей, разрушение парапета и появление трещин, а также наличие воды и мусора в подвале.

На данный момент управляющей организации отказано в продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Поскольку руководитель УК не оплатил штраф, ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.