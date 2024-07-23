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Александр Басенко подверг критике ход восстановления дорожного покрытия после вскрышных работ

09:49 | 23.07.2024 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко подверг критике ход восстановления ресурсоснабжающими организациями дорожного покрытия после вскрышных работ.

Александр Басенко подверг критике ход восстановления дорожного покрытия после вскрышных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ресурсоснабжающие компании не только нарушают собственные графики, но и не соблюдают технологию укладки асфальта, из-за чего на дорогах образуются провалы и просадки», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 22 июля.

Александр Басенко напомнил, что за это предусмотрена административная ответственность.

Глава города также обратил внимание на то, что от жителей продолжают поступать жалобы на работу диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций.

«Людям не хватает информации, зачастую они не могут дозвониться, чтобы узнать причину отключения ресурса и сроки его подачи», — сказал он.

В связи с этим Александр Басенко поручил обеспечить информирование населения о необходимости обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы в случае отсутствия водоснабжения или электроэнергии по телефонам: +7 (8412) 63-10-05 или 05.

ЕДДС будет фиксировать обращения и передавать ресурсоснабжающим организациям для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба мэрии.

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