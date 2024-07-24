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В поселке Пашково установлена новая водонапорная башня

12:04 | 24.07.2024 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Новая водонапорная башня установлена в поселке Пашково Земетчинского района Пензенской области в рамках реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В поселке Пашково установлена новая водонапорная башня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из федерального и областного бюджетов было выделено более 830 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

Как отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов, башня подключена к водопроводным сетям.

«В данный момент идет оформление документации», — сказал замглавы ведомства, слова которого приводятся в сообщении.

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