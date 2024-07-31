В Заре близится к завершению строительство одного из домов для переселенцев ЖКХ

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Строительство еще одного многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья близится к завершению в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«В шестом доме выполнен монтаж внутренних сетей водо- и электроснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Завершена внутренняя и внешняя отделка дома. Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на стройплощадке дома №7 ведутся работы по устройству внутренних сетей водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления.

«В двух секциях закончен монтаж монолитной плиты перекрытия восьмого этажа. Сейчас подрядчик занимается установкой оконных конструкций и внутренней отделкой здания, приступил к возведению монолитных стен седьмого этажа третьей секции», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что в одной из секций дома №8 возводятся стены цокольного этажа, а на других — ведутся мероприятия по устройству монолитных стен второго этажа и монолитной плиты перекрытия четвертого этажа.

«Строительство домов №7 и №8 планируется завершить до конца года, сообщает городское управление капитального строительства», — отмечается в тексте.