В Пензе после вмешательства прокуратуры управляющая организация заменила радиаторы отопления в квартире пенсионерки ЖКХ

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Жилье-16» по обслуживанию жилого фонда заменило радиаторы отопления в квартире пенсионерки в доме №5 на улице Кижеватова в Пензе после вмешательства прокуратуры. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе совместного со специалистом министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области выезда установлено, что в квартире многоквартирного дома №5 по улице Кижеватова города Пензы радиаторы отопления в двух жилых комнатах находятся в неудовлетворительном состоянии: на них имеются дефекты, следы ржавчины и протечек. Указанные радиаторы являются общедомовым имуществом. В мае текущего года при опрессовке системы отопления произошел порыв радиатора, вследствие чего повреждено имущество собственницы квартиры. По представлению прокурора района управляющая организация заменила радиаторы и возместила пенсионерке материальный ущерб, мастер организации привлечен к дисциплинарной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что руководитель МУП «Жилье-16» по ОЖФ оштрафован на 25 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».