Прокуратура добивается оборудования скважин в Никольске приборами учета объема добычи подземных вод ЖКХ

Никольск, 3 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура в судебном порядке добивается оборудования 15 муниципальных скважин в городе Никольске Пензенской области приборами учета объема добычи подземных вод.

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«На территории города Никольска эксплуатируются 18 муниципальных артезианских скважин, переданных в оперативное управление гарантирующей организации по водоснабжению – МКП «Горводоканал». Вопреки требованиям законодательства 15 скважин не оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и устройствами для измерения уровня подземных вод», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что прокурор Никольского района обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации с требованием о возложении на МКП «Горводоканал» обязанности оборудовать скважины такими приборами.

«Решением Никольского районного суда иск прокурора удовлетворен, на МКП «Горводоканал» возложена обязанность оборудовать скважины приборами учета потребления (забора) воды в течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры района», — сказано в тексте.