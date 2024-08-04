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Жителей Пензы предупредили об отключении горячей воды с 5 по 11 августа

11:05 | 04.08.2024 | ЖКХ

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Пенза, 4 августа 2024. PenzaNews. Пензенский филиал ПАО «Т Плюс» проинформировал жителей областного центра об отключении горячего водоснабжения с 5 по 11 августа.

Жителей Пензы предупредили об отключении горячей воды с 5 по 11 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации Пензенского филиала ПАО «Т Плюс», с 5 по 11 августа запланировано проведение профилактического ремонта на ТЭЦ-1, в связи с чем будет приостановлена работа генерирующего оборудования», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Пензы.

В нем уточняется, что подача горячего водоснабжения будет ограничена на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Вяземского, Бекешской, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Беляева, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фрунзе, Ударной, Шмидта, Фурманова, Аустрина, Заводской, Комсомольской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Можайского, Светлой, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Каракозова, Чапаева, Московской, Володарского, Кирова, Набережная реки Суры, Максима Горького, а также на проспекте Победы.

«Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства», — добавляется в тексте.

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