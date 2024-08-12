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УФАС выдало предупреждение регоператору по обращению с ТКО «Мехуборка-Пенза»

13:24 | 12.08.2024 | ЖКХ

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Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало предупреждение ООО «Мехуборка-Пенза», имеющему статут регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в связи указанием в квитанциях запрета на размещение в контейнерах и на контейнерных площадках строительных и растительных отходов, а также неисполнением организацией обязанности по вывозу такого мусора.

УФАС выдало предупреждение регоператору по обращению с ТКО «Мехуборка-Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте регионального УФАС, в ведомство поступило обращение из администрации города Сердобска.

«В ходе рассмотрения обращения установлено, что образующиеся в результате ухода за придомовой территорией жилых домов, многоквартирных домов растительные отходы [...] и образующиеся отходы от текущего ремонта жилых помещений относятся к ТКО. Так как данные отходы включены в территориальную схему обращения с отходами на территории Пензенской области и входят в морфологический состав ТКО, то их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение должны обеспечиваться региональным оператором по обращению с ТКО. Таким образом, общество не вправе навязывать потребителям условия, невыгодные для них или не относящиеся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в действиях ООО «Мехуборка-Пенза», выразившихся в запрете размещения на контейнерных площадках и в контейнерах строительных и растительных отходов, а также неисполнении обществом обязанности по вывозу строительных и растительных отходов, усмотрены признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции».

«Пензенское УФАС России выдало ООО «Мехуборка-Пенза» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указано в сообщении.

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