В Земетчино установлена еще одна новая водонапорная башня ЖКХ

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Новая водонапорная башня установлена на улице Октябрьской в Земетчино Пензенской области, это уже третья такая конструкция, появившаяся в рабочем поселке в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Проблема с обеспечением жителей рабочего поселка [водой] была связана не только с большим водоразбором на полив, но и с состоянием объектов водоснабжения. В этом году в рамках пилотного проекта выделены значительные средства. Часть этих денег идет на ремонт системы водоснабжения. Средства направлены на обновление участков водопроводных сетей и установку водонапорных башен», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что «по результатам всего комплекса работ качество водоснабжения в рабочем поселке должно значительно улучшиться».

«В комплексный план по созданию комфортной среды для проживания включены ремонт и строительство больниц, школ и детских садов; ремонт дорог, водопроводов, систем уличного освещения; благоустройство скверов и детских площадок; развитие сети общественного транспорта; организация семейного досуга; создание условий для культурного развития детей и взрослых», — сказано в сообщении.