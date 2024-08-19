В ряде микрорайонов Пензы 21 августа на сутки отключат холодную воду ЖКХ

Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Холодное водоснабжение в нескольких микрорайонах Пензы будет приостановлено с 8.00 предстоящей среды, 21 августа, на сутки.

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Согласно информации, размещенной на сайте мэрии, воды не будет по адресам: улица Пушкина, 126–186, улица Ставского, 10, улица Суворова, 117–196, улица Толстого, 2, 6, 34, 38, улица Кулакова, 14, улица Бакунина, 141, улицы Пугачева, Новый Кавказ, Некрасова, Бекешская, Ключевая, Ново-Гражданская, Солдатская, 1-й и 2-й Солдатский проезды, улицы Угловая, Весенняя, Проломная, Дарвина, проезд Дарвина, улицы Жуковского, Гражданская, 1-й, 2-й, 3-й Гражданские проезды, улицы Короленко, Тимирязева, проезд Тимирязева, улицы Сурикова, Чайковского, проезд Некрасова.

Также под отключение подпадут улицы Карпинского, Средняя, 5-й и 6-й Средние проезды, улица Мотоциклетная, 2-й проезд Яблочкова, улица Громова, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезды Громова, улица Огарева, 1-й, 2-й, 3-й проезды Огарева, улицы Полярная, Правды, 1-й Полярный проезд, улица Производственная, 1-й, 2-й Производственные проезды, улицы Брянская, Большая Бугровка, Малая Бугровка, Будашкина, Гастелло, Есенина, Кольцова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Кольцова, улицы Красноармейская, Краснознаменная, 1-й проезд Краснознаменный, улица Маресьева, проезд Маресьева, улица Тульская, переулок Тульский, улица Челюскина, проезд Челюскина, улица Зеленый Овраг.

Кроме того, будет приостановлено водоснабжение на улицах Ленина, Шмидта, Заводское шоссе, Заводской, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударной, Кулибина, Циолковского, Беляева, Германа Титова, Воровского, Комсомольской, Докучаева, Гагарина, Ухтомского, Автоматный переулок, Загоскина.

Помимо этого, без воды останутся потребители на улицах 8 Марта, Фурманова, Островского, Репина, проспекте Победы, улицах Коммунистической, Пионерской, Декабристов, Западной, Ворошилова, Вяземского, 1-й, 2-й Офицерской улицах, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Офицерском проездах, улице Придорожной, 1-м, 2-м Придорожном проездах, улицах Ряжской, Щербакова, проезде Щербакова, улице Гончарова, проезде Гончарова.

На период отключения планируется организовать подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.