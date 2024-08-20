«Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду ЖКХ

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«В рамках ремонтной кампании к настоящему времени они уже отремонтировали более 75 км высоковольтных линий 35-110 кВ и более 4,8 тыс. км ВЛ 0,4-20 кВ. При этом было заменено более 960 опор, 3,2 тыс. изоляторов, 42 км провода», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что среди крупных объектов, на которых проведен ремонт, — ВЛ 110 кВ «Белинский — Невежкино», ВЛ 110 кВ «Каменка — Панкратовка», ВЛ 110 кВ «Городище — Сосновоборск», ВЛ 110 кВ «Сурск — Чаадаевка тяговая», ВЛ 110 кВ «Чаадаевка тяговая — Лесхоз», ВЛ 110 кВ «Красная Дубрава — ХПП», ВЛ 110 кВ «Кижеватово — Шнаево тяговая», ВЛ 110 кВ «Лунино тяговая — Анучино тяговая», ВЛ 110 кВ «Пенза-II — Водозабор», ВЛ 110 кВ «Сердобск — Куракино».

«Также специалисты «Пензаэнерго» провели текущий и капитальный ремонт на 739 трансформаторных подстанциях разного класса напряжения. В ходе работ было заменено 94 опорно-стержневых изолятора, отремонтировано 614 разъединителей, 274 выключателя и прочих составляющих элементов. Среди трансформаторных подстанций масштабные ремонтные работы в 2024 году проведены на ПС 110 кВ «Верхозим», «ДСК», «Знаменка», «Каменка», «Вадинск», «Арбеково-2», «Восточная», «Новозападная», «Волхон Умет», «Мещерск», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте указано, что в настоящее время продолжается расчистка трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, эти работы выполнены на площади 534 га.

«Своевременное проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования электросетевого комплекса региона — залог надежного функционирования воздушных линий и трансформаторных подстанций в период максимума нагрузок», — подчеркивается в сообщении.