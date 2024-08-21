Долги управляющих организаций перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе превышают 21 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих организаций перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет более 21 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обнародовал список должников за энергоресурсы. В нем управляющие компании, суммарный долг которых составляет более 21 млн. рублей. В данном антирейтинге общество с ограниченной ответственностью «Ривьера-сервис» с задолженностью 8,75 млн. рублей занимает первое место, на втором — ООО «Терра» с долгом в 1,09 млн. рублей, замыкает тройку ООО «Флагман» с просроченным платежом в размере 1,05 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ООО «ЖЭК Омега» задолжало 1,04 млн. рублей, ООО «Уютный дом» — 806 тыс. рублей, ООО «Пик сервиса» — 551 тыс. рублей.

«Кроме того, в списке крупных нарушителей платежной дисциплины фигурируют ООО «Без проблем», жилищно-строительный кооператив «Надежда 84», ООО «Добродел», ООО «Управляющая компания номер 1», ООО «УК 24/7», — указано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что средства, перечисляемые в виде коммунальных платежей, направляются в том числе на проведение необходимых ремонтных работ, поэтому важно вовремя оплачивать ЖКУ.

«ЭнергосбыТ Плюс» информирует управляющие организации о необходимости своевременного погашения задолженностей перед поставщиком тепловой энергии. Неоплачиваемое потребление энергоресурсов является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и лишения права на управление домами, а также препятствием для получения паспорта готовности к зиме», — отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.