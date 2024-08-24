Суд удовлетворил иск администрации Колышлея о расторжении концессионного соглашения с ООО «Ресурс» ЖКХ

Пенза, 24 августа 2024. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования администрации рабочего поселка Колышлей о расторжении концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, которое было заключено между муниципальным образованием и ООО «Ресурс» в 2016 году.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области, соглашением на юридическое лицо возлагалась обязанность реконструировать принадлежащее муниципалитету имущество, осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии и горячего водоснабжения.

«Однако обязательства, предусмотренные концессионным соглашением, ООО «Ресурс» должным образом не исполнялись. Ввиду допущенных компанией нарушений муниципальное образование не получило паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также общество не исполнило обязательства по обеспечению бесперебойного снабжения жителей коммунальными услугами, допустило образование задолженности по концессионной плате», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с этим администрация Колышлея обратилась в суд с иском о расторжении концессионного соглашения, прокуратура вступила в процесс в целях защиты прав неопределенного круга лиц.

«Суд в соответствии с позицией участвующего в деле прокурора удовлетворил требования органа местного самоуправления и расторг концессионное соглашение. Судебный акт в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.