В Земетчино завершено строительство нового водозаборного узла ЖКХ

Пенза, 26 августа 2024. PenzaNews. Строительство нового водозаборного узла завершено в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Была пробурена новая артезианская скважина, установлена водонапорная башня, а также заменены прилегающие водопроводы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 20,5 млн. рублей.

Из сообщения следует, что работы проведены в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который предусматривает в том числе комплексную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.