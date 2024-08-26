15:30:45 Понедельник, 26 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино завершено строительство нового водозаборного узла

13:27 | 26.08.2024 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 августа 2024. PenzaNews. Строительство нового водозаборного узла завершено в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В Земетчино завершено строительство нового водозаборного узла

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Была пробурена новая артезианская скважина, установлена водонапорная башня, а также заменены прилегающие водопроводы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 20,5 млн. рублей.

Из сообщения следует, что работы проведены в рамках реализации пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который предусматривает в том числе комплексную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Читайте также
В Пензе пенсионерка передала 125 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке щенка корги
В отношении жительницы Пензы, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело В Шемышейском лесничестве выявлен факт незаконной рубки берез
В банковском секторе Пензенской области во II квартале выявлено 14 российских денежных знаков с признаками подделки В Тамале следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама