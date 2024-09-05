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Стало известно, по каким адресам будет осуществляться подвоз технической воды в Пензе 13 сентября

17:16 | 05.09.2024 | ЖКХ

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Перечень адресов в Пензе, по которым будет организован подвоз технической воды в пятницу, 13 сентября, размещен на сайте «Горводоканала».

Стало известно, по каким адресам будет осуществляться подвоз технической воды в Пензе 13 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, подвоз воды будет осуществляться по адресам: улица Гагарина, 24 — в 13.00, 17.00 и 20.00, улица 8 Марта, 23 — с 13.00, улица Суворова, 154А — с 13.00, улица Бекешская, 43 — с 13.00, улица Пионерская, 4 — с 15.00, проспект Победы, 24 — с 19.00, улица Крупской, 9 — с 19.00, улица Коммунистическая, 35 — с 19.00.

По данным компании, холодное водоснабжение будет отключено в ряде микрорайонов Пензы с 8.00 13 сентября на сутки, поскольку планируется остановить насосную станцию водопровода «Коллективная» для технического ремонта и проведения работ по замене запорной арматуры на разводящей сети.

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