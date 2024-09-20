Приставы арестовали автомобиль пензенца за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Судебные приставы в ходе совместного рейда с представителями компании «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») наложили арест на автомобиль Datsun 2019 года выпуска, принадлежащий жителю Пензы, который задолжал за коммунальные услуги 50 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

«Информация о задолженности неоднократно направлялась в адрес неплательщика, однако была оставлена без внимания. Изъятая автомашина отправлена на специализированную стоянку», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что участники рейда вручили должникам, которых удалось застать дома, повестки и постановления о возбуждении исполнительного производства, в них содержится информация о необходимости погасить задолженность в течение пяти рабочих дней.

«В отношении других должников, чьи двери для приставов оказались закрыты, будут подготовлены заявления на розыск имущества», — добавляется в тексте.

Как пояснил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, в случае невозможности единовременного погашения задолженности клиенту предлагается оплатить сумму в рассрочку.

«Для этого необходимо написать заявление в офисе продаж и обслуживания клиентов, специалисты которого составят график выплат», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.