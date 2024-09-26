«Пензаэнерго» завершает подготовку электросетевого комплекса к предстоящему периоду максимума нагрузок ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» − «Пензаэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса к предстоящему периоду максимума нагрузок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» − «Пензаэнерго» начали подводить итоги масштабной кампании по подготовке электросетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода (ОЗП). До конца сентября будут завершены работы на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. За 8 месяцев 2024 года энергетики отремонтировали 5,3 тыс. км ВЛ 0,4−10 кВ и 97,2 км ВЛ 35−110 кВ. При этом были заменены порядка 1,1 тыс. деревянных и железобетонных опор, 3,5 тыс. линейных изоляторов, а также 51,2 км провода и 1,2 км грозозащитного троса. Масштабные ремонтные работы проведены на 10 высоковольтных линиях: ВЛ 110 кВ «Белинский — Невежкино», ВЛ 110 кВ «Каменка — Панкратовка», ВЛ 110 кВ «Городище — Сосновоборск», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что завершается текущий и капитальный ремонт основного оборудования и составляющих элементов трансформаторных подстанций всех классов напряжения.

«За 8 месяцев энергетики отремонтировали 807 ТП-10/0,4кВ. На 75 питающих центрах — ПС 110/35/10/6 кВ — проведен капитальный ремонт. На ПС 35/110 кВ специалисты отремонтировали 285 выключателей 6-110 кВ, 750 разъединителей 6-110 кВ, 105 отделителей и короткозамыкателей, а также заменили 100 опорно-стержневых изоляторов. Крупнейшими объектами ремонта стали ПС 110 кВ «Верхозим», «ДСК», «Знаменка», «Каменка», «Вадинск», «Арбеково-2», «Новозападная», — уточняется в тексте.

«Своевременное проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования электросетевого комплекса региона — один из важных этапов подготовки к прохождению ОЗП. Они направлены на обеспечение надлежащего уровня надежности, бесперебойного электроснабжения потребителей, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок», — подчеркивается в сообщении.