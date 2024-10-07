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Отопление в Пензе начнут включать 9 октября

13:00 | 07.10.2024 | ЖКХ

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Отопительный сезон в Пензе начнется в предстоящую среду, 9 октября. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Отопление в Пензе начнут включать 9 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовим постановление о начале отопительного сезона. Такое решение приняли в связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха. С 9 октября к теплоснабжению начнем постепенно подключать детские сады, школы, больницы, объекты соцкультбыта. В течение 10 дней после старта рассчитываем довести теплоноситель до всех потребителей», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 7 октября.

Александр Басенко добавил, что на протяжении всего периода планируется осуществлять мониторинг ситуации и подводить промежуточные итоги.

«Актуальные данные опубликуем на сайте городской администрации», — пообещал глава Пензы.

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